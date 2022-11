Vom 4. bis 19. November findet in der Rhein-Galerie die Aktion „Gemeinsam Energiesparen“ statt. Ziel der vom Center-Management initiierten Ausstellung ist es, Bürgern zu helfen, in diesem Winter Energie einzusparen und somit hohe Energiekosten abzumildern. Partner der Aktion sind die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Gemeinsam mit den TWL werden Besucher über mögliche Einsparpotenziale informiert. Es gibt Tipps und eine Beratung. So sollen der eigene Geldbeutel entlastet und auch die Ziele der Bundesregierung zur Vorbeugung einer Gasmangellage unterstützt werden, sagt Centermanager Patrick Steidl. Dazu könne jeder einen Beitrag leisten, denn auch viele kleine Maßnahmen könnten große Effekte erzielen. „Denn niemand muss tatenlos bleiben und kann achtsam und sparsam mit Energie umgehen. Ich freue mich daher, dass die TWL bei den Aktionswochen dabei sind,“ so Steidl.

Persönliche Beratung

„Ein Ort wie die Rhein-Galerie ist bestens geeignet, um Bürger direkt anzusprechen und ihnen mit konkreten Beispielen zu zeigen, wie auch sie beim Energiesparen mitmachen können. Deswegen unterstützen wir die Initiative“, erklärt Dieter Feid als kaufmännischer TWL-Vorstand. Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums, in der Mitte des Centers am Brunnen, geben die TWL Tipps. Am 4. und 11. November haben Gäste zudem die Gelegenheit, sich persönlich und ohne vorherige Anmeldung von 13 bis 16.30 Uhr von TWL-Experten beraten zu lassen.