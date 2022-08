Die Boule-Abteilung des VSK Germania hat die Initiative „Gemeinsam und nicht einsam“ gestartet. Ziel ist es, spielerisch eine unfreiwillige Isolation zu überwinden und neue Kontakte zu knüpfen.

Wie der zweite Vorsitzende des Niederfelder Vereins, Thomas Weiland, weiter mitteilte, sollen gezielt Menschen erreicht werden, die sich ausgegrenzt, gemobbt, isoliert oder überfordert fühlen. „Wir sind der Meinung, dass wir als Verein etwas tun können, um solche Personengruppen zu integrieren und ihnen Perspektiven zu eröffnen.“ Wer neue Kontakte knüpfen und dafür zum Beispiel eine Boulekugel in die Hand nehmen möchte, dem legt der VSK das Angebot seiner Abteilung nahe.

Der Verein organisiert nach einer Rückmeldung unverbindliche Schnupperkurse auf seinem Gelände und bietet einen Monat lang die kostenlose Teilnahme am Freizeitspielbetrieb an. Die vom Ludwigshafener Sportverband (LSV) gesponserten Spielkugeln , die der Verein für die Initiative anschaffen will, werden ausgeliehen. Boule spielen könne jeder ab sechs Jahren lernen, ermutigt Weiland zum Ausprobieren. Kleinere körperliche Einschränkungen seien kein Hinderungsgrund.

Der Vize-Vorsitzende kündigte an, dass der VSK sein soziales Engagement ausweiten werde. Alter, Herkunft, Geschlecht, Orientierung, Religion oder gesellschaftlicher Status dürften kein Hindernis darstellen, sich mit gleichgesinnten Sportlern zusammenzutun.

Noch Fragen?



Im Internet unter www.vsk-germania.de oder per Mail an thomas.weiland@vsk-germania.de