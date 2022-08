Auf einen 18-jährigen Autofahrer dürften mehrere Verfahren zukommen. Der Mann war laut Polizei am Dienstag kurz vor Mitternacht in der Schwetzingerstadt in einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Die Polizei stoppte den Wagen. Alle vier Insassen sprangen den weiteren Angaben zufolge aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Der Fahrer wurde eingeholt und festgenommen. Er soll unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben. Zudem hatte er mehrere Tausend Euro und rezeptpflichtige Medikamente bei sich. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige am 27. Juli in der Mannheimer Neckarstadt mit einem Mercedes einen schweren Unfall verursacht hatte, bei dem sich der Beifahrer und ein Fußgänger schwere Verletzungen zugezogen haben.