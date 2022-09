Die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori (34) hat nach Parteiangaben angekündigt, ihr Mandat im Mannheimer Gemeinderat niederzulegen. Cademartori, die bei der Bundestagswahl 2021 das Direktmandat im Wahlkreis Mannheim gewonnen hat, begründet ihr Ausscheiden aus dem Gemeinderat mit der wachsenden Verantwortung in Berlin: „Ich bin ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und im Verkehrsausschuss. Außerdem bin ich sowohl stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe Cono Sur-Staaten als auch stellvertretende Sprecherin der SPD-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag.“ Weitere Aufgaben wie der Vorsitz des Gesprächskreises Lateinamerika und der politische Beirat des Wirtschaftsforums der SPD kämen noch hinzu. „Diese verantwortungsvollen Aufgaben binden viel Zeit in Berlin und machen eine zufriedenstellende Vereinbarkeit mit dem Gemeinderatsmandat schwer. Die Entscheidung, das Mandat niederzulegen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich war sehr gerne Stadträtin und habe es als Privileg empfunden, mich für unsere Stadt auf kommunaler Ebene einzusetzen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Mit voller Kraft, nur eben auf Bundesebene. Mit Melanie Seidenglanz steht eine engagierte Frau bereit, sich im Gemeinderat voll einzubringen, das macht die Entscheidung leichter.“

Melanie Seidenglanz rückt nach

Cademartori will zur Gemeinderatssitzung am 11. Oktober aus dem Gemeinderat ausscheiden und Melanie Seidenglanz für sie nachrücken. Die 38-jährige Sprachwissenschaftlerin ist Projektleiterin für die Themen Arbeitsmarkt und Bildung bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und lange Jahre kommunalpolitisch aktiv. Sie ist seit 2012 Bezirksbeiratssprecherin in Käfertal, dort auch SPD-Ortsvereinsvorsitzende, verheiratet und Mutter zweier Kinder.