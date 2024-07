Anlässlich der Konstituierung des Mannheimer Gemeinderats am Dienstag, 23. Juli, ruft die Organisation „ Mannheim gegen Rechts“ für 15.30 Uhr zu einer Protestkundgebung auf dem Paradeplatz auf der Seite des Stadthaus N1 auf.

Zum Hintergrund erklären die Sprecher von „Mannheim gegen Rechts“: Viele Tausend hätten Ende Januar auch in Mannheim gegen die Deportationspläne der AfD demonstriert. Dabei dürfe es nicht bleiben. „Wir wollen dazu beitragen, dass der Widerstand weiter bestehen bleibt. Die AfD will vor allem Menschen mit einer Migrationsgeschichte aus dem Land werfen. Das betrifft die Hälfte der Mannheimer Einwohnerschaft“, heißt es in einer Ankündigung.

CDU und Mannheimer Liste seien „AfD-offen“

Diese Pläne und die Proteste dagegen hätten die AfD-Wählerschaft jedoch nicht beeindruckt. In den neu gewählten Gemeinderat seien am 9. Juni nun sieben statt bisher vier Vertreter der AfD gewählt worden. „Das hält uns aber nicht davon ab, weiterhin gegen die rassistischen und menschenverachtenden Vorstellungen der AfD zu protestieren. Unser Protest richtet sich auch an all Jene, die zwar nicht mit der AfD paktieren wollen, um die eigenen machtpolitischen Ziele zu verfolgen, die aber gerne deren Stimmen im Gemeinderat nutzen wollen“, heißt es weiter. Mehrheit sei Mehrheit – mit solchen und ähnlichen Aussagen hätten Vertreter von CDU und Mannheimer Liste im Gemeinderat gezeigt, dass sie AfD-offen seien.