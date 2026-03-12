Wohin mit dem Geld? Vor dieser Frage stehen die Kommunen bei der Verteilung des Sondervermögens von Land und Bund. Diskussionen sind vorprogrammiert. Etwa in der VG Maxdorf.

Kurz nach 19 Uhr war Maxdorfs Ortsbürgermeister Werner Baumann noch zu Scherzen aufgelegt: „Willscht so e langi Sitzung mache?“, fragte der Christdemokrat in Richtung von André Voges (parteilos). Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maxdorf hatte beantragt, den Tagesordnungspunkt acht der Sitzung von Verbandsgemeinderat, Hauptausschuss sowie Bauausschuss der Verbandsgemeinde, „Verwendung des Sondervermögens des Landes zum ,Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur’“ nach vorne auf Platz drei zu ziehen.

Voges ahnte wohl, dass die grundsätzlich diskussionsfreudigen Rats- und Ausschussmitglieder in der Verbandsgemeinde zum Thema Verteilung des Sondervermögens in leicht verschärfter Form Redebedarf haben würden. Zum Hintergrund: Bund und Land wollen kommunale Investitionsprojekte in Rheinland-Pfalz über einen Zeitraum von zwölf Jahren (bis 2037) fördern. Insbesondere soll es dabei um die Stärkung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, die Förderung von Klima- und Umweltschutz sowie Ausbau, Modernisierung und Sicherung der öffentlichen Infrastruktur gehen.

Gesetz Ende Januar beschlossen

Beschlossen hat der Landtag das Gesetz Ende Januar. 5,45 Milliarden Euro stehen für Rheinland-Pfalz zur Verfügung, 4,85 Milliarden Euro aus Bundesmitteln, 600 Millionen Euro vom Land selbst. Die Landkreise sind aufgefordert, sogenannte regionale Umsetzungskonzepte zu verabschieden. Das bedeutet, dass sie nach Mainz melden müssen, für welche Projekte das Geld im Einzelnen vorgesehen ist. Das Mindestvolumen pro Projekt liegt bei 250.000 Euro. Gefördert werden können nur Projekte, die nach dem 1. Januar 2025 begonnen wurden und bis Ende 2042 abgeschlossen werden.

Nach aktuellem Stand bekommt die Verbandsgemeinde Maxdorf laut Verwaltung rund 7,25 Millionen Euro aus diesem Sondervermögen. Die Summe soll in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt werden. Pro Jahr macht das rund 600.000 Euro.

Doch wie das Geld gerecht unter Verbandsgemeinde und den drei Ortsgemeinden aufteilen? Und welche Projekte sollen überhaupt benannt werden? Die Verwaltung der Verbandsgemeinde mit André Voges an der Spitze hatte mit Blick auf die im Investitionsplan befindlichen Projekte vorgeschlagen, im Verhältnis zwei Drittel (Verbandsgemeinde) zu einem Drittel (Ortsgemeinden) aufzuteilen. Zusätzlich Dynamik bekommt das Thema, weil die Kreisverwaltung laut Voges die Projekte für ihr Konzept bis 15. März genannt bekommen will.

Unverständnis in den Gremien

Das war ein Punkt, der beim einen oder anderen Mitglied der drei versammelten Gremien auf Unverständnis stieß. „Die zeitliche Dringlichkeit erschließt sich mir nicht“, meinte etwa Michael Schimbeno (FDP). Zumal das Gesetz vorsehe, dass die Kreistage innerhalb eines halben Jahres nach Verabschiedung des Gesetzes ihre Konzepte vorlegen müssten. „Ich bin gespannt, ob die anderen Kommunen auch so pflichtbewusst sind wie wir. Das ist eigentlich ein Unding. Und das sollte man so auch an die Kreisverwaltung weitergeben“, polterte Schimbeno weiter.

Laut Voges sei die Vorgehensweise allerdings ganz einfach: „Laut Kreisverwaltung bekommen die Kommunen, die sich nicht melden, kein Geld.“ Aus Sicht der Verwaltung der Verbandsgemeinde sei man durch die Nutzung des Sondervermögens in der Lage, um eine Erhöhung der VG-Umlage herumzukommen. Auf das Geld verzichten wolle man nicht.

Fragen? Fragen!

Genau diese Gefahr skizzierte Werner Baumann (CDU) den Gremien: „Wenn nichts gemeldet wird, fließt das Geld in andere Landkreise.“ Jetzt müsse man die Projekte herausfiltern, die dafür infrage kommen, mithilfe des Sondervermögens finanziert zu werden. Denn für einige Projekte gebe es schließlich schon Zuschüsse aus anderen Töpfen.

Die CDU habe sich intensiv mit einem möglichen Verteilungsschlüssel auseinandergesetzt. Er sieht erstmal den Gesetzgeber in der Pflicht, seine Hausaufgaben zu machen. Denn noch fehle die Verwaltungsvorschrift zu dem Gesetz. Einige Punkte seien unklar: „Ist ein Übertrag in andere Jahre möglich? Muss ein Projekt begonnen sein? Oder muss es zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet sein?“ Das alles sei noch zu klären. Die Steuerung der Verteilung der Gelder könne man der Verwaltung der Verbandsgemeinde überlassen. „Es ist nicht zielführend, die Gelder nicht zu verwenden“, betonte Baumann.

Die Erstellung des Maßnahmenkatalogs erachtete Michael Burchart, Kämmerer der Verwaltung, als vorrangig. Er habe deshalb eine Tabelle angelegt, in der für jede Gemeinde in jedem Jahr ein Projekt stehe. Bindend sei das nicht, aber jede Gemeinde sei gleichermaßen berücksichtigt. Für die Verbandsgemeinde könnte zum Beispiel die Anschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen in Betracht kommen, in der Ortsgemeinde Maxdorf müssen zwei Brücken saniert werden, in Birkenheide könnte das Geld für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses eingesetzt werden.

Auch für Fußgönheim nannte Burchart die Sanierung von Brücken als mögliches Projekt. Allerdings gab Bürgermeisterin Heike Seifert-Leschhorn (CDU) zu bedenken, dass diese über Beiträge finanziert werden. Stattdessen brachte sie die Sporthalle der Schule ins Gespräch, an der es „massive Schäden“ zu beheben gebe.

Schwierige Lage in Fußgönheim

Bürgermeister André Voges verdeutlichte die Situation in Fußgönheim: „Hier ist die Beschlusslage im Moment nicht so, dass wir für 2027 und 2028 etwas melden könnten. Wir stehen aber vor der Herausforderung, dass wir bis 15. März etwas melden müssen. Wenn wir also für Fußgönheim etwas melden, ist nicht klar, ob wir das umsetzen können.“

Auf den Einwand von Michael Schimbeno, dass das Gesetz ja auch vorsehe, dass regionale Konzepte fortgeschrieben werden könnten, erwiderte Kämmerer Michael Burchart: „Es ist deutlich gemacht worden, dass Änderungen im Nachgang nicht jubelnd entgegengenommen werden.“

Die Verwaltung der Verbandsgemeinde wird nun für die Kreisverwaltung eine Liste auf Grundlage der Investitions- und Erhaltungsprogramme der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden erstellen. „Mit Blick auf die 250.000 Euro Mindestgröße“, betonte Voges. Ein Schlüssel für die Aufteilung für die Zeit nach 2029 soll in einer der folgenden Sitzungen verabschiedet werden. Dem Vorschlag der Verwaltung schlossen sich alle drei Gremien mit großer Mehrheit an. Lediglich Heike Seifert-Leschhorn, stimmberechtigt in allen drei Gremien, votierte dreimal dagegen.