Helmut Orpels Leidenschaft gehört der Kunstgeschichte, seine schriftstellerische Vorliebe dem Kriminalroman. Also schuf er den „Kunstkrimi“, in dem Leidenschaft und Vorliebe zusammenkommen. „Der Totentanz von Beram“ ist bereits sein dritter Roman dieser Art.

Für einen Krimi ist der Titel jedenfalls ideal. Totentanz, das klingt nach Blut und Leichen, nach Grusel und Schauerromantik. Er betrifft aber eher die kunsthistorische Seite in Helmut Orpels neuem Kunstkrimi, nicht so sehr die kriminalistische. Bei dem Totentanz von Beram handelt es sich nämlich um ein Fresko in einer kleinen Kapelle in einem kleinen Ort in Istrien. In dem Roman erkundet der Kunsthistoriker Romeo Pöstges im Auftrag des Basler Barfüßermuseums das spätmittelalterliche Gemälde mit seinen tanzenden, auf Knochenflöten spielenden Skeletten. Bei seinen Recherchen wird er jedoch durch die Kommissarin Jagoda Jugovac in die Ermittlungen zu einem Mord verwickelt, dessen Motiv in die Zeit des jugoslawischen Bürgerkriegs zurückreicht.

Beliebte Totentänze

Darstellungen von Totentänzen waren im Spätmittelalter äußerst beliebt. Berühmt ist der mehrfach restaurierte Basler Totentanz, der um 1440 eine Friedhofsmauer zierte und dessen Überreste heute im Historischen Museum Basel ausgestellt sind. Solche Darstellungen, mit denen die Menschen damals Vergänglichkeit und Unberechenbarkeit des Todes zu bewältigen suchten, seien im 15. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet gewesen, erzählte der Autor am Rande seiner Lesung aus dem Buch in der Mannheimer Jazzbar Kazzwoo (K 2,23). Sie würden, wie Orpel meinte, vom Zusammenbruch der kirchlichen Ordnung im Spätmittelalter zeugen. Später habe unter anderen der Expressionist Otto Dix das Motiv wieder aufgegriffen. In „Totentanz Anno 17“ erinnert Dix an die Toten des Ersten Weltkriegs. Und der Wiener Maler und Bildhauer Alfred Hrdlicka hat in Berlin-Plötzensee einen Totentanz-Zyklus zum Gedenken an die dort während der Nazidiktatur hingerichteten Attentäter des 20. Juli 1944 geschaffen.

Wunderbares Stück Erde

Doch in solch kunsthistorische Tiefen blickt der Roman nicht. Gleichwohl erfährt der Leser nebenbei einiges über spätmittelalterliche Totentanzdarstellungen. Wieder hat der promovierte Kunsthistoriker Orpel nämlich, wie schon in den beiden vorangegangenen Kunstkrimis, Fachkenntnisse einfließen lassen. „Tintorettos Geheimnis“, 2015 erschienen, drehte sich um ein Bild im Museum Heylshof in Worms, und „Der König von Burgund“ aus dem Jahr 2017 umspielte die Schlösser in Mannheim, Schwetzingen und Heidelberg. Zuvor hat der gebürtige Grünstadter, der früher in Mannheim eine Galerie für moderne Kunst betrieben, hier für die Grünen im Stadtrat gesessen hat und bis 2014 sechs Jahre lang Vorsitzender der Mannheimer Literatenvereinigung die Räuber ’77 war, Regionalkrimis wie „Tödliche Illusionen“ und „Erntezeit“ geschrieben.

Dass Orpel den Handlungsort seines neuen Krimis nun aus der Rhein-Neckar-Region nach Istrien verlegt hat, liegt daran, dass seine Frau von dort kommt und er sich deshalb in dem Landstrich recht gut auskennt. Der Leser wird also in seinem Buch auch ausführliche Landschaftsbeschreibungen finden, „ein wunderbares Stück Erde“, wie Orpel bei der Buchvorstellung schwärmte. Auch den derzeit dort stattfindenden Bau einer Autobahn hat er in die Handlung eingebaut und aus seinem Kunstkrimi so zugleich einen Wirtschaftskrimi gemacht. Und der Bürgerkrieg in Jugoslawien beschäftigt ihn bis heute, weil Für und Wider eines Nato-Eingreifens die Partei der Grünen damals zerrissen und Orpel sich 1999 von ihr abgewendet hat.

Eine mörderische Jagd

„Der Totentanz von Beram“ beginnt jedenfalls mit der mörderischen Jagd auf einen gewissen Mario Segantini. Man sieht, selbst bei den erfundenen Namen kann Orpel den Kunsthistoriker nicht verleugnen. Und auch wenn der Autor sich manchmal zu sehr in Einzelheiten und abschweifenden Exkursen ergeht, spannend sind seine Krimis allemal.

Lesezeichen

Helmut Orpel: Der Totentanz von Beram. Ein Kunstkrimi. Worms Verlag 2020. 336 Seiten. 24,90 Euro.