Warme Temperaturen und Spielspaß: Der Fußball Sommer Cup der DJK Blau Weiß Oppau bescherte den Gastgebern Erfolge gleich in mehrerfacher Hinsicht.

Beim ersten Fußball Sommer Cup des DJK Blau Weiß Oppau traten auf dem Kleinfeld zehn Mannschaften bei hochsommerlichen Temperaturen gegeneinander an. Im kleinen Finale setzte sich schließlich die DJK Blau Weiß Oppau II (C-Klasse) gegen den SV Ruchheim (A-Klasse) mit 2:1 durch. Das Finale zwischen den B-Klassisten DJK Blau Weiß Oppau I und VfR Friesenheim war als Höhepunkt des kleinen Turniers an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende sicherte sich die Gastgeber mit einem 1:0-Sieg den ersten Fußball Sommer Cup.

Das Oppauer Organisationsteam um Marvin Husar, Robin Henky und Moritz Ebisch hatte alles vorbereitet. Turnierleiter Norbert Braun zeigte sich begeistert von der gelungenen Premiere und freut sich bereits auf die Fortsetzung im kommenden Jahr.

Im Anschluss an das Turnier ehrten der BW-Vorsitzende Jan Weißenborn mit Stellvertreter Gerald Mayer die Siegerteams und die besten Spieler. Simon Peter Schmitt (DJK Blau Weiß Oppau) war bester Feldspieler des Turniers, Bastian Bappert (DJK Blau Weiß Oppau) bester Torwart. Beide Spieler waren von den Trainern der teilnehmenden Mannschaften nominiert worden.