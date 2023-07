Beim dreitägigen Rheinuferfest in der Ludwigshafener Innenstadt verzeichneten die Veranstalter eine Steigerung der Besucherzahl gegenüber der Premiere im Vorjahr. Das Programm kam beim Publikum sehr gut an. Beim Pfälzer Abend gab es zeitweise sogar Engpässe bei Getränken und dem Essensangebot. Am Samstag musste noch kurzfristig improvisiert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.