Paris hat den Eiffelturm, Ludwigshafen die Hochstraße Nord. Eines dieser Bauwerke wird verschwinden. Wie stark der Abschiedsschmerz sein wird, ist eine Frage der Perspektive.

So lange wurde darüber gesprochen, jetzt ist es also so weit: Der Abriss der Hochstraße Nord in Ludwigshafen steht bevor. Verkehrsader, Betonmonument, städtebauliches Sorgenkind – und für Generationen von Pendlern eine Art Mutprobe. Es dürfte kaum einen geben, der hier noch nicht im Stau gestanden hat. Ging es dann doch voran, war der Stoßdämpfertest irgendwann inklusive. Es ist also höchste Zeit für einen kleinen Abschiedsgruß, denn der Zeitplan für das Verschwinden der Trasse steht fest.

Es gibt Bauwerke, die sind schön. Es gibt Bauwerke, die sind praktisch. Und dann gibt es die Hochstraße Nord in Ludwigshafen. Sie war vor allem eins: da. In den 1970er-Jahren entstand das Betonband durch die Stadt. Zu einer Zeit, als man in Ludwigshafen der festen Überzeugung war, dass die Stadt dringend eine Autobahn braucht. Wer über sie fuhr, bekam gratis eine Stadtführung: links Industrie, rechts Rheinblick. Sie war ein typisches Großprojekt dieser Zeit, als Städte Verkehr konsequent in die Höhe legten, um Autos möglichst schnell durch Innenstädte zu führen. Autogerechte Stadt nannte man das. Heute gilt das als ungerecht. Pendler kannten jede Kurve, jedes rhythmische Klack-klack der Übergänge. Wenn wieder irgendwo ein Bauzaun auftauchte, bekam so mancher ganz schön Schnappatmung. Die Hochstraße Nord war eben mehr als eine Straße – sie war ein Erlebnisparcours. Da gehört ein bisschen Aufregung einfach dazu.

Schattenwelt unter der Hochstraße

Natürlich war sie nie unumstritten. Für Stadtplaner ist sie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Für Autofahrer war sie einfach der Weg nach Mannheim. Und unter der Hochstraße? Dort entstand über die Jahrzehnte eine Art Schattenwelt unter Beton. Parkplätze, Durchgänge, Tunnel, dunkle Fußwege. In den zurückliegenden Jahren gehörten Prüfungen und Reparaturen zum Alltag. Die marode Straße musste ja bis zum Abriss irgendwie befahrbar bleiben. Sogar Fangnetze gegen herabfallende Betonteile ließ man sich einfallen.

Samen des Neubeginns: Allee ersetzt Hochstraße. Karikatur: Uwe Herrmann

Jetzt kommt also der Abriss. Bagger statt Blinker. Stück für Stück verschwindet ein Bauwerk, das Jahrzehnte lang über Ludwigshafen thronte – weniger majestätisch, eher schwergewichtig. Die Stadt verliert zwar ein Stück Infrastruktur, an das sich viele gewöhnt haben. Aber sie gewinnt auch etwas zurück: Raum, Licht – und die seltene Chance, Stadt neu zu denken.

Lärm, Dreck, Chaos

Bis das passiert, denken viele Menschen sicher erst einmal an etwas ganz anderes. Lärm, Dreck und Chaos. Natürlich sagen die Planer voraus, dass das Mega-Projekt geschmeidig über die Bühne gehen wird. Weil die Hochstraße Süd im Sommer wieder komplett befahrbar und der Weg nach Mannheim daher über die Konrad-Adenauer-Brücke frei ist. Und wer kann, der umfährt die riesige Innenstadt-Baustelle einfach über die A6 und die A61. Das ist Teil eines ausgeklügelten Drei-Zonen-Konzepts. Für Pendler soll dann noch die B9 eine wichtige Rolle spielen. Und in die Ludwigshafener City sollen sich mit dem Auto nur noch diejenigen trauen, die dort etwas zu erledigen haben oder dort wohnen.

Oliver Seibel Foto: Christiane Vopat

Und wer weiß: Wenn die Hochstraße Nord in Trümmern liegt, wird sie der eine oder andere vielleicht doch ein bisschen vermissen. Nicht wegen ihrer Eleganz. Sondern weil sie eines dieser Bauwerke war, über die man sich einfach wunderbar aufregen konnte.