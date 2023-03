Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Anfang war die Trommel und der Rhythmus – sagt Schlagzeuger Jens Düppe zu Beginn seines aktuellen Albums „The Beat“ und am Anfang seines Konzerts im Ella & Louis in Mannheim. Wie setzt er die philosophische Idee in Musik um?

Erst entlockt er seinem Schlagzeug eine ungewöhnlich klingende Folge von Sounds in einem komplexen Rhythmus, dann spricht er seine Gedanken aus, die als Motto über dem Album und dem