In diesem Jahr wird die Ludwigshafener Stadtranderholung 100 Jahre alt – und ist damit eine der ältesten Kinderfreizeiten Deutschlands. Ein Blick zurück und nach vorne.

Ein rundes Jubiläum steht an: Was im Sommer 1926 mit 100 erholungsbedürftigen Kindern im Ebertpark begann, ist bis heute ein fester Bestandteil der städtischen Ferienangebote geblieben. Seit einem Jahrhundert steht die Stadtranderholung (Stre) für gemeinsames Spielen, Erleben und Erholen – und für unvergessliche Sommer in Ludwigshafen.

Aus der klassischen Stadtranderholung an der Großen Blies hat sich in den vergangenen Jahren das bedarfsorientierte Sommerferienangebot „Stre & Co – Dein Sommer in LU“ entwickelt. Neben der zentralen vierwöchigen Stadtranderholung an der Blies gibt es zahlreiche dezentrale Angebote in den Stadtteilen, getragen von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freien Trägern. So erstreckt sich die Ferienbetreuung inzwischen über die gesamten Sommerferien vom 29. Juni bis 7. August 2026 und bietet Familien verlässliche Betreuungszeiten – an der Blies mit Frühbetreuung ab 8 Uhr, in den Stadtteilen mit Angeboten von 9 bis 16 Uhr.

Ausstellung an der Blies

Unter dem Motto „100 Jahre Stre & Co – Dein Sommer in LU“ feiert das Kinder- und Jugendbüro im Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt dieses besondere Jubiläum in diesem Jahr auf dem Gelände an der Großen Blies und an den weiteren Standorten. Die Geschichte der Stadtranderholung wird dabei lebendig: In Workshops, Spielen und Ausstellungen sollen Kinder entdecken, wie sich Freizeit und Alltag in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben – und was von der ursprünglichen Idee geblieben ist.

An der Blies entsteht hierzu eine kleine Ausstellung mit historischen Fotos, Materialien und Gegenständen aus vergangenen Jahrzehnten. Beim ersten Kinder-Eltern-Fest am 17. Juli stehen Begegnungen mit ehemaligen Teilnehmern, Mitarbeiten und Zeitzeugen im Fokus, bei denen Kinder Fragen stellen und Geschichte aus erster Hand erleben können. Das zweite Fest am 31. Juli bringt das Jubiläum mit einem bunten Programm auf die Bühne – mit Kindern, Musik und besonderen Gästen.

Eltern-Kind-Fest im vergangenen Jahr. Foto: Volker Endres

Wie jedes Jahr ist „Stre & Co“ auf tatkräftige Ehrenamtliche angewiesen, die sich als Betreuer engagieren, eine Aufwandsentschädigung von 48 Euro pro Tag erhalten und im Vorfeld geschult werden. Ab sofort stehen auf dem Jugendportal www.lu4u.de alle Infos rund um „Stre & Co – Dein Sommer in LU“ und die Stadtranderholung bereit. Dort ist ab 27. April, 8 Uhr, auch die Online-Anmeldung freigeschaltet, über die Eltern ihre Kinder unkompliziert registrieren können.

Gemeinsame, spielerische Aktionen stehen im Fokus. Archivfoto: KUNZ

200 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können an der zentralen Stadtranderholung angemeldet werden. Sie bietet zwei Abschnitte für jeweils 100 Kinder. Weitere 400 Plätze gibt es bei den dezentralen Angeboten in den Stadtteilen. An drei Standorten (Jugendräume Melm, Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch, Jugendtreff Westend) gibt es ein Programm für ältere Kinder von zehn bis 14 Jahre.

Das sagt der Dezernent

„Die Stadtranderholung ist ein Stück gelebte Stadtgeschichte und zugleich ein modernes Ferienangebot, das mit ,Stre & Co’ jedes Jahr viele neue Geschichten schreibt“, betont Jugenddezernent Lars Pletscher (CDU). „Mein Dank gilt allen, die über Generationen hinweg mitgewirkt haben, dass diese schöne Tradition fortbestehen konnte – und den zahlreichen Ehrenamtlichen, die auch in diesem Jubiläumsjahr wieder mit Herzblut dabei sind.“ Die Stadtranderholung habe sich von einer fürsorgerischen, stark reglementierten Erholungsmaßnahme hin zu einem vielfältigen, beteiligungsorientierten Integrations- und Freizeitangebot entwickelt, sagt der zuständige Beigeordnete.

Was zunächst im Fokus stand

1920 bis 1950: Anfangs standen Erholung, Gesundheit und Grundversorgung im Vordergrund: erholungsbedürftige Kinder, viel Aufenthalt im Freien, feste Tagesstruktur. Typisch waren geregelte Mahlzeiten, Mittagsschlaf, Gesundheitsfürsorge und eine eher hierarchische Pädagogik (Aufsicht statt Mitbestimmung).

Stadtranderholung an der Blies im August 2022. Foto: Andreas Lang

1950 bis 1960: Es kamen einfache sportliche und spielerische Angebote hinzu, aber weiterhin mit stark vorgegebenem Tagesablauf (zum Beispiel angeleiteter Mittagsschlaf, Zähneputzen, gemeinsames Essen). Alltagskompetenzen, Ordnung, Hygiene und „sich richtig verhalten“ spielten eine wichtige Rolle.

Freizeit mit mehr Spielen

1970 bis 1990: Der Charakter verschob sich hin zu Ferienfreizeit mit mehr Spielen, kreativen Angeboten, Ausflügen und Gruppenerlebnissen. Pädagogisch rückten Gemeinschaft, soziales Lernen und Spaß stärker in den Mittelpunkt, die Fürsorge-Perspektive trat in den Hintergrund.

Ab 2000: Es wurden verstärkt thematische Schwerpunkte gesetzt, wie „Frieher un Heit“. Zum 90. Jubiläum gab es eine Zeitreise durch Jahrzehnte, Workshops zu Kunst, Mode, Technik, Kochen. Kinder erlebten Geschichte, Kultur und Stadtentwicklung spielerisch, gestalteten in Workshops aktiv mit und erwarben kreative und soziale Kompetenzen.

Workshops und Ausflüge

Seit 2022: Aus der klassischen Großfreizeit an der Blies wurde „Stre & Co“ mit einer Kombination aus zentralem Angebot und vielen dezentralen Ferienangeboten in Stadtteilen und Einrichtungen. Inhalte sind heute: Workshops (Kultur, Sport, Natur, Medien, Handwerk), Ausflüge, Jugend- und Ausflugsprogramme für Ältere, Beteiligung der Kinder an der Programmgestaltung sowie Angebote, die auf Klimawandel, Gesundheit und Inklusion reagieren.

Jugenddezernent Lars Pletscher (CDU) ist seit Januar im Amt. Foto: Steffen Gierescher

Ein Beispiel: Während früher der selbstgekochte Kakao, Mittagsschlaf und feste Rituale im Zentrum standen, sind es heute Projekte wie Zeitreisen durch die Stadtgeschichte, Wasser-Workshops mit den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL), kreative Werkstätten und Mitbestimmungsangebote.