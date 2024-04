Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in der Breitscheidstraße (Oppau) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Bereits am Samstag hatten Unbekannte erfolglos versucht, den Automaten aufzuhebeln, teilt die Polizei mit. Der Bargeldwert in der Geldkassette ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.