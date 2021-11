Unbekannte sind laut Polizei am Sonntag um 17.40 Uhr in den Bürocontainer auf dem Wertstoffhof in der Wollstraße eingebrochen. Die Alarmanlage löste aus und die Polizei machte sich sofort auf den Weg. Dennoch konnten die Täter nicht gefunden werden. Sie nahmen eine Geldkassette mit. Der Gesamtschaden wird auf 2200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2222.