Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend um 18.30 Uhr versucht, die Geldbörse einer 23-jährigen Frau zu stehlen. Die Frau fuhr mit der Straßenbahn 1 in Richtung Schönau und befand sich kurz vor der Haltestelle Paradeplatz, als der Täter das Portemonnaie aus dem Kinderwagen nahm. Der 23-jährige Begleiter der Frau und andere aufmerksame Zeugen bemerkten den Diebstahl und forderten den Mann auf, die Geldbörse zurückzugeben. Der Täter weigerte sich zunächst und ein Gerangel entstand. Schließlich warf der Täter das Portemonnaie in der Bahn weg und flüchtete in Richtung Quadrat Q1/Q2. Mehrere Personen verfolgten den Täter bis zu einer nahegelegenen Tiefgarage, wo sie ihn stellen konnten. Der Täter setzte sich mit Faustschlägen und Tritten zur Wehr und entkam unerkannt. Zwei Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 1258-0.