Erneut sind in Ludwigshafen Wertgegenstände aus Autos gestohlen worden. Zwischen Samstag und Montag gelang es Unbekannten in der Schulstraße (Mitte) in einen Kurier-Transporter einzudringen, indem sie laut Polizei eine Scheibe entfernten. Aus dem Sprinter stahlen die Täter einen Geldbeutel. Der Schaden wird noch ermittelt. Auch in der Georg-Herwegh-Straße in Süd schlugen Unbekannte zu. Sie stahlen aus einem vermutlich unverschlossenen Peugeot einen Geldbeutel. Der Gesamtschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

In der Georg-Büchner-Straße in Süd wurde zwischen Freitag und Sonntag unter anderem die Kennzeichenbeleuchtung und die Scheibenwischer eines BMW gestohlen. Der Schaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird derzeit ermittelt.