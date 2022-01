Einen Geldbeutel mit Scheinen im Wert von 1400 Euro hat ein 23-Jähriger am Montagmorgen in einem Linienbus in Ludwigshafen gefunden. Der ehrliche Finder gab das Portemonnaie bei der Polizei ab. Die sucht nun nach dem Besitzer, der sich in dem Bus der Linie 460 aufgehalten haben muss. Gefunden wurde das Geld um 6.26 Uhr. Der Eigentümer des Geldbeutels kann sich an die Polizeiwache Oggersheim wenden, Telefon 0621 963-2403. Wen sich der Eigentümer nicht meldet, wird der Geldbeutel samt Inhalt an das städtische Fundbüro übergeben, so eine Polizeisprecherin.