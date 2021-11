Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag einer 37-Jährigen den Geldbeutel gestohlen, als diese in einem Kiosk in der Ludwigstraße (Stadtteil Mitte) einkaufen war. Laut Polizei stellte die Frau gegen 15.50 Uhr ihren Kinderwagen hinter sich ab und wendete sich dem Verkäufer zu. In dieser Zeit griff ein hinter ihr stehender Mann in ihre Handtasche, die am Griff des Kinderwagens hing, und ließ den Geldbeutel mitgehen. Wie die Beamten weiter mitteilen, stellte die Frau kurze Zeit später per Online-Banking fest, dass mit ihrer Bankkarte zwei Abhebungen von insgesamt knapp tausend Euro an unterschiedlichen Banken in der Nähe des Kiosks vorgenommen worden waren. Ihr Konto ließ die 37-Jährige daraufhin sofort sperren.