Einer 74-Jährigen ist laut Polizei am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr von einer Unbekannten der Geldbeutel in der Knollstraße (Süd) gestohlen worden. Die Frau stand an einem Kleiderständer vor einem Discounter, als ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche gezogen wurde. Die Verdächtige ist 1,55 Meter groß, dunkelhäutig und war schwarz gekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.