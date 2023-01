Zwei Unbekannte haben am 30. Dezember die Handtasche einer 50-Jährigen geraubt. Die Frau war laut Polizei gegen 7 Uhr zu Fuß im Bereich des Berliner Platzes (Innenstadt) in der Nähe der dortigen Sparkasse unterwegs, als sie auf einen Mann und eine Frau traf. Der Mann habe sofort an der Handtasche der 50-Jährigen gezogen und die Frau zu Boden gestoßen. Hierbei entleerte sich den Beamten zufolge der Inhalt der Tasche auf dem Boden. Der Mann habe daraufhin die herausgefallene Geldbörse genommen und sei in Richtung Rheinufer geflüchtet. Die 50-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Der unbekannte Täter war laut Beschreibung zirka 1,80 Meter groß, dick und hatte einen auffällig runden Kopf. Er trug eine Wollmütze und soll sehr ungepflegt gewesen sein. Die Frau hatte demzufolge ebenfalls ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug bunte Kleidung mit einem langen Rock. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.