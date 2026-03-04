Drei Männer haben am frühen Dienstagabend in der Rheinuferstraße (Mitte) den Geldbeutel eines 21-Jährigen geraubt. Wie die Polizei meldet, ereignete sich die Tat gegen 18 Uhr. Polizeibeamte, die in dem Bereich gerade Streife liefen, konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 25, 27 und 29 Jahren direkt vor Ort festnehmen. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurden alle drei Männer zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Das Trio wurde außerdem erkennungsdienstlich behandelt. Das 21-jährige Opfer war bei dem Raub laut Bericht leicht verletzt worden. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.