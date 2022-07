Auf einem Parkplatz an der Heinigstraße (Mitte, unterhalb der B37) ist laut Polizei in der Nacht auf Samstag die Scheibe eines VW Touran eingeschlagen worden. Ein im Fahrzeug abgelegter Geldbeutel wurde entwendet. Es entstand ein Schaden in höhe von 700 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.