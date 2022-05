Unbekannte haben einer 81 Jahre alten Ludwigshafenerin am Mittwoch gegen 15 Uhr in einem Supermarkt in der Oppauer Straße (Edigheim) den Geldbeutel gestohlen. Über den Inhalt konnte die Polizei keine näheren Angaben machen. Die Seniorin hatte ihre Handtasche samt Portemonnaie während ihrer Einkäufe wohl teilweise unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegenlassen, was dem oder den Tätern aufgefallen sein dürfte. Später musste die Frau feststellen, dass der Geldbeutel fehlte. Über die Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Polizei rät, sich vor Taschendieben zu schützen, indem man Geld, Kreditkarten und Papiere stets in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper trägt. Hand- und Umhängetaschen sollten am besten verschlossen vor den Körper gehängt oder unter den Arm geklemmt werden. Geldbörsen sollten in der Einkaufstasche, im Einkaufskorb oder im Einkaufswagen nicht obenauf gelegt werden. Weitere Tipps zum Schutz vor Dieben oder Betrügern unter www.polizei-beratung.de.ala