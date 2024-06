In einem Supermarkt in der Kopernikusstraße ( Friesenheim) ist am Donnerstag, gegen 13 Uhr, einer 79-Jährigen der Geldbeutel aus der Tasche gestohlen worden. Die Seniorin hatte sie zur Tatzeit im Einkaufswagen liegen gehabt, wie die Polizei weiter mitteilt. Noch bevor sie ihre Karte sperren lassen konnte, seien vom Konto der 79-Jährigen 1000 Euro unberechtigt abgehoben worden. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.