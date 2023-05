Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Rheingönheim Mitte März verschärft die Sparkasse Vorderpfalz in enger Zusammenarbeit mit den Behörden ihre Sicherheitsvorkehrungen. Dies sei auch eine Reaktion auf eine kürzlich vollzogene Risiko- und Gefährdungsanalyse. Die neuen Maßnahmen beinhalteten innovative Abwehrmechanismen sowie bauliche, mechanische, elektronische und organisatorische Aspekte. Um den Bedrohungen und der jeweiligen Sicherheitslage an den Standorten in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis gerecht zu werden, werde ein individuell angepasster Maßnahmen-Mix eingesetzt. Aus Sicherheitsgründen würden jedoch keine detaillierten Infos veröffentlicht. „Es ist bedauerlich, dass Tätergruppen immer rücksichtsloser agieren“, sagt Vorstandsvorsitzender Thomas Traue. „Die Verwendung von Festsprengstoffen führt nicht nur zu erheblichen Schäden an Gebäuden, sondern birgt auch ein erhebliches Risiko für Menschen, die sich in der Nähe der Geldautomaten aufhalten.“

Foyers nachts geschlossen

Präventiv hatte die Sparkasse Vorderpfalz bereits im April die Schließzeiten ihrer Selbstbedienungsfoyers von 23 bis 6 Uhr ausgeweitet und die Bargeldbestände in den Geldautomaten reduziert. Der Gesamtschaden im Rheingönheimer Fall belief sich auf über 100.000 Euro.

Mit einer Bilanzsumme von 5,8 Milliarden Euro ist die Sparkasse Vorderpfalz – 831 Mitarbeiter, davon 51 Azubis – eine der größten landesweit. Sie betreibt in der Region 45 Geschäftsstellen, davon 21 in Ludwigshafen.