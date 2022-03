Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag um 1.41 Uhr einen Geldausgabeautomaten der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen-Oggersheim gesprengt. Ob die unbekannten Täter an das Geld des Automaten gelangten, wird den Polizeiangaben zufolge derzeit noch ermittelt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.