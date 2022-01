150.000 Euro Gesamtschaden hat die Sprengung eines Geldautomaten in Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis verursacht, wie die Mannheimer Polizei berichtet. Unbekannte Täter jagten den Automaten am frühen Freitagmorgen kurz nach 4 Uhr in die Luft. Der Geldautomat wurde dabei komplett zerstört. Die Täter erbeuteten rund 60.000 Euro.

Auch Ludwigshafener Polizei hilft

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit 50 Streifenwagenbesatzungen, darunter auch Einsatzkräfte aus Ludwigshafen, verlief erfolglos. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen, hochmotorisierten Fahrzeug einer Premiumklasse mit Heidelberger Kennzeichen (HD), berichtet die ermittelnde Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Die Fluchtrichtung der vermutlich dreiköpfigen Bande ist unklar. Infrage kommen laut Polizei die L723, die A5 und die A6. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sind in die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der Spuren eingebunden.