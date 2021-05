Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Mittwoch über die Mittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm entschieden – und Ludwigshafen profitiert gleich doppelt. Gefördert werden die Apostelkirche im Hemshof mit 49.650 Euro und der Quellgarten im Ebertpark mit 200.000 Euro.

„Von bundesweit 319 geförderten Projekten kommen gleich zwei aus Ludwigshafen, eine sehr gute Nachricht. Damit können zwei bedeutende Baudenkmäler der Stadt deutlich aufgewertet werden“, sagt Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes (42, CDU). „Ich bin glücklich, dass der Quellgarten, den ich seit meiner Kindheit und Jugend kenne und schätze, ab dem kommenden Jahr saniert werden kann. Auch die Apostelkirche erhält eine Förderung, mit der erste Sanierungsschritte geplant sowie ein Aufzug für Barrierefreiheit im Innenbereich finanziert werden sollen“, kommentiert SPD-Bundestagsabgeordnete Doris Barnett (67) die Entscheidung.

„Attraktion für Kinder“

Im Quellgarten, eine typische Grünanlage der 1960er-Jahre, sollen die wesentlichen Merkmale wieder so gestaltet werden, dass er seinem Originalzustand möglichst nahe kommt. Quell- und Wasserbecken sollen saniert, die Pumpentechnik überholt oder erneuert werden. „Der Quellgarten wird so wieder zu einer Attraktion für Kinder und Erwachsene, dazu noch möglichst barrierefrei und damit ein Erlebnis für alle“, so Kartes.