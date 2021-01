Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der Aktion 72 fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 52: Der SKFM-Betreuungsverein (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer) begleitet innerhalb einer rechtlichen Betreuung einen 28-Jährigen. Wegen einer Minderbegabung ist seine Lese- und Schreibfähigkeit sehr eingeschränkt. Er lebt mit seiner Mutter in der Pfingstweide. Beide sind auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Um die Lese- und Schreibfähigkeit zu fördern, nimmt Herr K. an einem Kurs der Abendakademie in Mannheim teil. Mithilfe der Aktion 72 wurde die Gebühr gezahlt.

Fall 53: Marlena (6), die unter Adipositas wie auch unter Problemen mit der sozialen Interaktion leidet, nimmt seit einem Jahr wöchentlich an der Heilpädagogischen Voltigierstunde teil. Der Kontakt zum Pferd erleichtert ihr die Eigenwahrnehmung und somit den Kontakt zu Gleichaltrigen. Die regelmäßige Bewegung ist wichtig für ihren Körper, sie beugt Haltungs- und Muskelschäden vor. Obwohl Marlenas Vater schwer erkrankt ist, ermöglicht die Familie der Tochter die pädagogischen Reitstunden auf dem Reiterhof der Kinderhilfe, der Spenden der Aktion 72 erhält.

Fall 54: Der Familie D. aus der Kropsburgstraße wurde von der Ökumenischen Fördergemeinschaft eine Wohnung vermittelt. Durch den schlechten Zustand ihrer Unterkunft waren jedoch Küchenmöbel und Elektrogeräte unbrauchbar geworden. Für den Umzug sorgte die ÖFG mit einer Spende aus der Aktion 72 für die Anzahlung einer günstigen Küchenzeile.

Fall 55: Der Verein Familie in Bewegung hat mit Hilfe einer Spende aus der Aktion 72 ein Kochpaket mit Video-Anleitung erstellt, das während des Lockdowns im Frühjahr kostenlos an Alleinerziehende und Kinder verteilt wurde. Gerade Alleinerziehende trifft die Krise und die damit verbundene Einschränkung hart.

Spendenstand am 30. Dezember: 137.591,29 Euro (inklusive Spenden ohne Namen).

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.