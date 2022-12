Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen

Fall 10: Er schlängelt sich durchs ganze Treppenhaus: Der Treppen-Plattformlift in der Wohngemeinschaft Heinz-Schifferdecker-Straße in der Oggersheimer Melm verbindet drei Stockwerke und ermöglicht es mit dem Rollstuhl alle Barrieren zu überwinden. Das große Dankeschön der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung geht an die „Aktion 72“, die mit ihrer Sonderspende den Einbau der Vorrichtung ermöglicht hatte.

Fall 11: Die Hilfe im Haus St. Josef wurde in diesem Jahr um drei Gruppen erweitert. Diese sind aktuell noch in einem Ausweichquartier untergebracht. Bis zum Sommer 2023 entsteht für diese Gruppen ein Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammhaus. Dort soll ein großer Spielplatz entstehen, damit die Kinder, die einen sehr hohen Bewegungsdrang haben, in den Pausen klettern, schaukeln und rutschen können. Da die Anschaffung der Spielgeräte mit sehr hohen Kosten verbunden ist, konnten bei der Planung leider nicht alle Wünsche der Kinder berücksichtigt werden. Dank einer Zuwendung aus der „Aktion 72“ ist dies nun doch möglich.

Fall 12: Frau Z. ist 54 Jahre alt und stammt aus dem Raum Düsseldorf. Im Januar ist die alleinerziehende Mutter eines 17-jährigen Sohnes nach Ludwigshafen umgezogen. Frau Z. ist seit Jahren an Multipler Sklerose erkrankt. Ihren Beruf kann sie deshalb nur noch bedingt ausüben. In Ludwigshafen wendete sich an die Landesgruppe der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) mit der Bitte um Unterstützung beim Antrag auf Erwerbsminderung. Nach einem persönlichen Beratungsgespräch unterstützt ein MS-Coach Frau Z. beim Antrag und stellte den Kontakt zur örtlichen Selbsthilfegruppe her. Hier lernte sie auch eine der Mitwirkenden des Projektes „TandeMS“ kennen. Dabei werden Erkrankte von anderen, geschulten Betroffenen bei vielen Fragen rund um den Alltag, die Familie und vielem mehr betreut. Die Angebote der DMSG-Ortsgruppe erhalten eine Unterstützung aus der „Aktion 72“.

Fall 13: Als eine schwangere Frau im Januar von ihrem damaligen Partner ohne Geld oder Kleidung auf die Straße gesetzt wurde, stand sie vor dem Nichts. Dank der „Aktion 72“ versorgte das Frauenhaus Ludwigshafen die Frau mit warmer Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikeln.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.

Die Spendenliste

Aktueller Spendenstand: 23.466, 45 Euro.