Am St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen entsteht derzeit ein Neubau, der neben OP-Räumen und der Klinik für Pädiatrie eine neue Palliativstation beherbergt. Der Förderverein Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis hat jetzt eine Spende in Höhe von 85.000 Euro für die Palliativstation bereitgestellt.

Insgesamt betragen die Baukosten für den Neubau 55 Millionen Euro, knapp 76 Prozent davon werden von Bund und Land gefördert. Somit verbleiben rund 15 Millionen Euro, beim Träger. 13 Millionen Euro bringt das Krankenhaus auf, zwei Millionen Euro sollen über Spenden finanziert werden.

„Die großzügige Unterstützung des Fördervereins ist ein sehr wichtiger Baustein für unsere Spendenaktion“, dankt Rita Schwahn, die Fundraising-Beauftragte des St. Marienkrankenhauses. Von den Spendengeldern werden zum Beispiel verstellbare Spezialbetten gekauft, die sich in eine Sitzposition verändern lassen, ohne dass der Patient belastet wird. „So kann ein Schwerkranker auf den Balkon geschoben werden und in sitzender Position die Natur erfahren“, erläutert Schwahn. Die Spende des Fördervereins ermöglicht außerdem die Anschaffung von Mobiliar für einen „Raum der Stille“ und den Aufenthaltsraum für Angehörige und Patienten. Die Palliativstation begleitet jährlich rund 400 unheilbar Erkrankte. Tobias Wrzesinski, Vorsitzender des Fördervereins, unterstrich, dass die Behandlung und Begleitung Schwerkranker und sterbender Menschen wichtig sei.