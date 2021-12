Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fahrkarten für Herrn M.

Fall 69: Herr M. leidet an einer geistigen Beeinträchtigung, besuchte lange Zeit täglich seine Mutter und unterstützte sie im Alltag. Als sie jedoch aus dem Elternhaus in ein Pflegeheim musste, musste auch Herr M. sich von der Wohnung, in der er aufgewachsen war, verabschieden. Als Sozialleistungsempfänger konnte er sie nicht unterhalten. In dieser schwierigen Umbruchphase machte es ihm die Corona-Situation zusätzlich sehr schwer, seine Mutter zu besuchen, die einen Pflegeheimplatz im Mannheimer Norden gefunden hat. Um Geld für die Fahrkarten zu sparen, besuchte er für den Lebensmitteleinkauf die Einrichtung der Tafel und schränkte sich auch in anderen Lebensbereichen sehr ein. Dank der Hilfe der „Aktion 72“ konnte Herr M. seine Mutter regelmäßig besuchen.

Erleichtert den Alltag von Vater und Tochter

Fall 70: Frau H. ist 22 Jahre alt und besucht seit 2018 die Tagesförderstätte der Ludwigshafener Werkstätten. Gemeinsam mit ihrem Vater lebt die junge Frau in einer Mietwohnung in Frankenthal. Da die Wohnung nicht barrierefrei ist, muss der Vater seine Tochter ständig die Treppen hoch tragen. Mit Unterstützung der „Aktion 72“ können Vater und Tochter nun eine Rollstuhlrampe anschaffen, was die Lebensqualität der Tochter merklich steigert.

Für ein angemessenes „Lebewohl“

Fall 71: Innerhalb der Sozialberatung wandte sich eine 71-jährige Dame an die Sozial- und Lebensberatung im Haus der Diakonie in Ludwigshafen. Sie bezieht eine monatliche Rente, mit der sie nur knapp über dem vorgesehenen Existenzminimum liegt. Entsprechend hat sie keine großen Spielräume, was ihre alltäglichen Ausgaben betrifft. Zur Beisetzung ihres Bruders benötigte sie angemessene Kleidung und wünschte sich sehnlichst, ihm zum Abschied einen schönen Blumenkranz auf sein Grab niederlegen zu können. Aus Mitteln der „Aktion 72“ unterstützte das Haus der Diakonie, das von der „Aktion 72“ gefördert wird, die Dame finanziell dabei, ihrem geliebten Bruder „Lebewohl“ zu sagen.

Kinderschutzbund unterstützt Familie

Fall 72: In Zeiten von Corona sind digitale Bildungsangebote wichtiger denn je. Deshalb unterstützt der Kinderschutzbund eine fünfköpfige Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern. Durch die teilweise Übernahme der Kosten für den erforderlichen mobilen Internetanschluss war die Teilnahme am Homeschooling gesichert. Das Geld dafür stammt unter anderem aus der „Aktion 72“.

Im Frauenhaus versorgt

Fall 73: Eine 41-jährige Frau saß plötzlich auf der Straße, da die eheliche Wohnung eines Morgens zwangsgeräumt wurde. Sie wusste weder von den Mietschulden noch von der Zwangsräumung, da ihr Ehemann ihr dies verschwiegen hatte. Sie durfte lediglich eine kleine Tasche packen und musste die Wohnung verlassen. Durch Spenden aus der „Aktion 72“ wurde sie vom Frauenhaus Ludwigshafen mit dem Nötigsten versorgt.

Aktueller Spendenstand: 144.874,09 Euro

Weitere Fallbeispiele finden Sie hier.