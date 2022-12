Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen und Vereine. Auch in diesem Jahr ist die RHEINPFALZ wieder mit im Boot und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 43: Herr T., 59, aus Edigheim ist wegen einer schweren MS-Erkrankung nicht mehr in der Lage, seine Wohnung zu verlassen. Für Verwaltungs-, Gesundheits- und Vermögensangelegenheiten hat das Amtsgericht für ihn einen Betreuer vom SKFM-Betreuungsverein in Ludwigshafen bestellt. Herr T. erhält eine kleine Erwerbsunfähigkeitsrente und ergänzende Grundsicherungsleistungen. Ein Pflege- und ein Hauswirtschaftsdienst sichern die häusliche Versorgung. Dennoch hat sich auch für ihn aufgrund der hohen Inflation die finanzielle Situation mehr als verschlechtert. Herr T. hat deshalb seinen teuren Telefon- und DSL-Vertrag gekündigt und einen neuen Handyvertrag abgeschlossen. Die erforderliche Kaution und die Gebühr für den ersten Monat wurden durch eine „Aktion 72“-Spende übernommen.

Fall 44: Das Ehepaar R. lebt mit seinen drei Kindern in Ludwigshafen. Den Lebensunterhalt bestritt die Familie lange Zeit durch Arbeitseinkommen und aufstockende Leistungen des Wohngelds und des Kinderzuschlags. Mittlerweile sind sie finanziell unabhängig von Sozialleistungen, leben jedoch immer noch am Existenzminimum. Für eine Klassenfahrt des ältesten Sohns sollten im April 300 Euro gezahlt werden. Da die Familie nicht mehr im Leistungsbezug ist, werden die Kosten von keinem Träger übernommen. Aus Mitteln der „Aktion 72“ zahlte die Sozial- und Lebensberatung im Haus der Diakonie eine Beihilfe aus, um dem Kind seine Klassenfahrt zu ermöglichen.

Fall 45: Frau R., 31, meldete sich Anfang des Jahres in einer Notsituation bei Donum vitae. Sie lebte getrennt von ihrem Mann und hatte endlich eine kleine Wohnung in Ludwigshafen gefunden. Ihr Baby war zu früh geboren und musste stationär in der Kinderklinik behandelt werden. Frau R. war dabei, die Wohnung einzurichten und alles bereit zu machen für das Leben mit ihrem Baby dort. Ganz viele Möbel bekam sie gebraucht über Bekannte geschenkt, nur eine Waschmaschine benötigte sie noch ganz dringend. Diese konnte Donum vitae durch die Hilfe der „Aktion 72“ finanzieren.

Fall 46: Durch die Corona-Pandemie kam es zu massiven Einschränkungen der Gruppenaktivitäten des Betreuten Wohnens im Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege. Über viele Monate konnte der Verein diese wichtigen sozialen Veranstaltungen kaum anbieten. Nach dem Wegfall der Kontaktbeschränkungen fand wieder ein kleines Grillfest für Bewohner und Betreuer statt. Mit Hilfe der „Aktion 72“ wurde für die Verpflegung gesorgt und so den Vereinsamungstendenzen der Bewohner entgegengewirkt.

Fall 47: Für die Schulkinder in Ludwigshafen-Mitte, die die Ferien zu Hause verbringen mussten und nicht mit den Eltern in Urlaub fahren konnten, war das von der Schulsozialarbeit organisierte Ferienprogramm ein willkommenes Angebot. Im Vordergrund standen gemeinsame Projekte, in denen das Miteinander auf vielfältige Weise erlebt werden konnte. Es stellte sich als gute Möglichkeit dar, mit den Kindern bei Konflikten gewaltfreie Lösungswege zu erarbeiten. Einigen der Kinder ermöglichte der Kinderschutzbund die Teilnahme, indem er die Gebühren aus Mitteln der „Aktion 72“ finanzierte.

Fall 48: Frau B. wandte sich als Angehörige hilfesuchend ans kostenfreie psychosoziale Beratungsangebot der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Ihre Schwester ist an Krebs erkrankt und zog sich während der chemotherapeutischen Behandlung stark zurück. Frau B. hatte Angst um sie und war deshalb stark belastet. Über all diese Gefühle und Ängste im geschützten und vertraulichen Rahmen sprechen zu können, empfand sie als entlastend. Weitere Hilfsangebote wurden aufgezeigt und Folgetermine vereinbart. Das Angebot wird auch von der „Aktion 72“ unterstützt.

Die Spendenliste

Zwischenstand: 117.143,74 Euro.

