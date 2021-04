„Jede Spende ist wichtig“, betont Beate Däuwel vom Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis zu den 1300 Euro, die der einzigen stationären Einrichtung dieser Art in Rheinland-Pfalz und in der Metropolregion bei der „Brotaktion“ der Friesenheimer Bäckerei Lanzet zugutegekommen sind.

Däuwel zufolge wird das Geld für den Unterhalt der Einrichtung eingesetzt und soll zudem für eine bessere Aufenthaltsqualität der Familien verwendet werden. Die 56-Jährige aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit spricht von einem „Ort des Krafttankens“ und mit Blick auf die Spenden von einem „Riesenbedarf“ – in Zahlen 1,2 bis 1,4 Millionen Euro jährlich. Das Kinderhospiz umfasst ambulante und stationäre Einrichtungen für unheilbar und lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Geschwister.

„Spendenbereitschaft massiv eingebrochen“

Das Team der Bäckerei Lanzet und seine Kunden haben in den vergangenen Monaten eifrig für das Kinderhospiz gesammelt. Mitarbeiter der Bäckerei warfen ihre Trinkgelder in die Sammelbox, und die private Fahrradgruppe „Pälzer Buwe“ legte spontan 300 Euro drauf. „Ich habe meinen Jungs, Dirk, Steffen und Martin von der Aktion erzählt, die sofort den Geldbeutel zückten und sich beteiligten“, berichtet Frank Milnazik von den „Pälzer Buwe“. Und Beate Däuwel bedankt sich bei allen Mitwirkenden für ihre Solidarität in einer sehr schwierigen Zeit, denn: „Die Spendenbereitschaft ist in der Corona-Krise massiv eingebrochen.“

