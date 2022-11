Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in LU und unterstützt Vereine und Organisationen. Die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der Initiative fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 1: Die fünfjährige Alea hat einen seltenen Gendefekt. Er ist angeboren und machte sich bei ihr im Laufe der ersten Lebensmonate bemerkbar. Sie konnte weder altersgemäß krabbeln, noch stehen. Selbst die Kopf- und Rumpfkontrolle stellten ein großes Problem für sie dar. Mit knapp vier Jahren kam Alea zum ersten Mal zur Hippotherapie auf dem Reiterhof der Kinderhilfe. Nach über einem Jahr regelmäßiger Hippotherapie (einmal wöchentlich) sitzt sie mittlerweile selbstständig auf dem Pony und kann aus eigener Kraft ihren Kopf halten. Ihre Mutter ist überglücklich über diese Fortschritte. Obwohl sie alleinerziehend und auf finanzielle Hilfen angewiesen ist, kann sie ihrer Tochter unter anderem durch die Spenden der „Aktion 72“ diese wirkungsvolle Therapie ermöglichen.

Fall 2: Herr P. lebt im Pflegeheim. Weil die Rente nicht ausreicht, bezahlt das Sozialamt die ungedeckten Heimkosten, er erhält nur ein Taschengeld. Für die Schrittmacherkontrolle im Klinikum und die Nachbesprechung beim Kardiologen waren Krankenfahrten benötigt, die die Krankenversicherung bei Pflegegrad II nicht bezahlt. Weil das Taschengeld kaum für den persönlichen Bedarf ausreicht, zahlte ihm der Betreuungsverein der Diakonie einen Zuschuss aus der „Aktion 72“.

Fall 3: Wie in jedem Jahr wird das Caritaswerk mit der Hilfe der „Aktion 72“ Bewohnern im Wohnheim für psychisch Kranke und an Multiple-Sklerose erkrankten Menschen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten. Von ihrem gesetzlichen Taschengeld ist es oftmals nicht möglich, Körperpflegemittel, Kleidung und persönliche Kleinigkeiten zu finanzieren. Die meisten Bewohner haben keine Angehörigen. Für diese Menschen ist das kleine Weihnachtspäckchen eine große Freude.

Fall 4: Das Christliche Centrum Ludwigshafen träumte von der Anschaffung eines Kleinbusses für den Transport von Menschen mit Behinderung. Damit sollen ein Fahrdienst zum Gottesdienst eingerichtet und auch Freizeitmaßnahmen angeboten werden. Dank der Spende aus der „Aktion 72“ ist dieser Traum ein Stückchen näher gerückt. „Mit dem Bus werden Behinderte und Senioren wieder am Gottesdienst teilnehmen können“, freute sich Sprecher Jürgen Klaus über die Anschaffung des Gemeindebusses.

Fall 5: Manuel K. war nach seiner stationären Entgiftung im Krankenhaus „Guten Hirten“ auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe zur Stabilisierung, bis sein Antrag für eine Therapie genehmigt wird. Er ist jetzt im Suchtselbsthilfeverein Blauen Kreuz Ludwigshafen freitags in der Offenen Gruppe. Seiner Aussage nach die beste suchtmittelfreie Vorbereitung. Er hat die Einsicht bekommen, das auch nach der Therapie eine Selbsthilfegruppe genauso wichtig und hilfreich ist, die Abstinenz unter Gleichen zu erhalten. Für das Angebot ist das Blaue Kreuz auf Spenden angewiesen. Spenden wie aus der „Aktion 72“.

Fall 6: Die Gelder der „Aktion 72“ wurden von Pro Familia für die Anschaffung einer Babyausstattung genutzt. Der betreffenden Frau wurde in der Schwangerschaft unrechtmäßig gekündigt. Sie ist dadurch in eine finanzielle Notlage geraten. Die Bundesstiftung „Familie in Not“ hatte in dem Fall eine Hilfe abgelehnt.

Fall 7: Tim will ja nur einen Job! Der junge Mann hat ADS. Er ist frustriert, dass ihm immer wieder gekündigt wird. Da er manchmal etwas langsamer arbeitet, wird er schnell von Mitarbeitern als „dumm und unbeholfen“ hingestellt. Das macht ihm zu schaffen, entmutigt ihn. Sein Selbstbewusstsein leidet darunter. Tim wandte sich an SeHT (Selbsthilfe-Verein für Menschen mit Teilleistungsschwächen). Sein ehrenamtlicher Jobpate bereitet ihn seither auf die Vorstellungsgespräche vor, bespricht mit ihm den Arbeitsalltag, motiviert ihn zum Durchhalten und vieles andere mehr. Das Programm wird unter anderem durch eine Spende aus der „Aktion 72“ finanziert.

Fall 8: Eine in Berlin lebende Frau suchte Beratung in der Demenzsprechstunde der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Die 87-jährige Mutter, die in Ludwigshafen lebt, zeigte nach einer Schulteroperation deutliche Zeichen einer Demenz. Die Frau besucht ihre Mutter alle drei Wochen, kann sie aber nicht pflegen. Die Alzheimer-Gesellschaft stellte den Kontakt her zum Pflegestützpunkt und zu Pflegediensten. Außerdem wurde die Frau auf die kostenlosen Online-Schulungen hingewiesen. Die Alzheimer-Gesellschaft wird von der „Aktion 72“ unterstützt.

Spendenliste

Mit der Erlös aus dem Adventskonzert und dem Förderpreis der Roland-Stiftung startet die „Aktion 72“ mit 11.344,45 Euro.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.