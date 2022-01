Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 77: Früher wurde immer gesagt, ADHS wächst sich aus. Das stimmt so leider nicht. Laura bemerkte durch ihre Tochter Nina, dass sie früher und auch als Erwachsene noch die gleichen Schwierigkeiten hat wie ihre Tochter heute. Sie suchte einen Facharzt auf und dieser stellte bei ihr die Diagnose ADS. Um Hilfe für sich und ihre Tochter zu bekommen, wendete sie sich an den Verein SeHT (Selbstständigkeitshilfen bei Teilleistungsschwächen). Dort besucht sie nun regelmäßig die AD(H)S-Erwachsenen-Gruppe und nimmt viele lösungsorientierte Hilfestellungen an. In der Gruppe oder auch in Videochats lernt sie, offen und ohne Angstgefühle zu reden. Das Angebot des Vereins wird auch über eine Spende aus der „Aktion 72“ finanziert.

Fall 78: Frau O., 33 Jahre, kam wegen ihrer ungeplanten Schwangerschaft zur Konfliktberatung zu Donum Vitae. Sie lebte mit ihrer zwölfjährigen Tochter alleine und konnte sich schwer vorstellen, noch ein Baby zu bekommen. Zum Kindsvater bestand keine feste Beziehung, und wegen der Corona-Krise hatte sie vor Kurzem ihre Selbstständigkeit aufgeben müssen. Deswegen war die finanzielle Situation sehr schwierig für sie. Als sich Frau O. im Herbst wieder zur Schwangerenberatung meldete, war die Entscheidung für ihr Baby gefallen und sie freute sich jetzt auf ihr zweites Kind. Über Donum Vitae wurde ein Stiftungsantrag gestellt, um die Babysachen zu finanzieren. Dank der Spende aus der „Aktion 72“ konnte der Alleinerziehenden ein Zuschuss zu den Schulbüchern für ihre Tochter und für die Monatskarte gewährt werden.

Fall 79: Frau W. ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Der Familienvater verstarb vor fast zehn Jahren. Frau W. ist seither als Mutter auf sich alleine gestellt und muss den Alltag mit den heranwachsenden jungen Menschen selbst bewältigen. Das war und ist nie einfach, da die Mutter selbst an Depressionen leidet und zwei der Kinder eine Behinderung haben. Die Familie lebt von Arbeitslosengeld II und muss jeden Cent zweimal umdrehen. Die Bedürfnisse der Kinder kann die Mutter damit nur begrenzt erfüllen. Mit Hilfe der Unterstützung durch die „Aktion 72“ übernahm der SKFM-Betreuungsverein im Dezember den Stromabschlag für die TWL, so dass etwas Spielraum für Einkäufe für die Kinder bestand.

