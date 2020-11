Seit dem frühen Montagmorgen verteilt das Mannheimer Spezialunternehmen für Abfallwirtschaft Knettenbrech und Gurdulic Rhein-Neckar 120- und 240-Liter-Gefäße für die Leichtstoffverpackungen in Oggersheim. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Dabei halten sich die Entsorgungsspezialisten an die städtische Liste der blauen Altpapier-Tonne. Jeder, der eine solche Tonne nutzt, erhält nun auch eine gelbe. Das Verteilen in Oggersheim wird rund zwei Wochen in Anspruch nehmen. Im Anschluss ist die Gartenstadt an der Reihe. Die gelben Tonnen können dann ab 1. Januar genutzt werden. Nur in den Stadtteilen Mitte und Nord/Hemshof kommen weiterhin gelbe Säcke zum Einsatz. Fragen rund um die neue Form der Entsorgung des Verpackungsmülls beantwortet die Stadt unter www.ludwigshafen-diskutiert.de.