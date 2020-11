Die Auslieferung der neuen Gelben Tonne in Ludwigshafen ist bereits in einigen Stadtteilen erfolgt. Bis zum Jahresende sollen die Sammelbehälter in der ganzen Stadt aufgestellt sein – ausgenommen von der Tonne sind die Stadtteile Nord/Hemshof und Mitte, wo weiter der Gelbe Sack verwendet wird.

Die Gelben Tonnen werden von der Firma Knettenbrech & Gurdulic seit Anfang November an alle Grundstücke in den Stadtteilen verteilt, die bereits eine Blaue Tonne für die Sammlung von Altpapier nutzen. Die Haushalte müssen sich nicht melden, die Tonnen-Anlieferung erfolgt ohne Rücksprache. Wo bislang keine Altpapiertonnen im Einsatz waren, erhalten Bürger eine Gelbe Tonne automatisch im Anschluss, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Für Änderungswünsche, etwa einen Größentausch bei der Tonne, sei nicht die Stadt sondern ausschließlich das Unternehmen Knettenbrech & Gurdulic zuständig. Die Gelben Säcke können bis zum Ende stadtweit noch bis März zusätzlich zur Tonne verwendet werden. Danach sind die Säcke nur noch in den Stadtteilen Mitte und Nord/Hemshof erlaubt. Dort sollen Gelbe Säcke eingesetzt werden, die reißfester sind als bisher. In den restlichen Stadtteilen erfolgt die Abholung der Leichtverpackungen nur noch mit der Gelben Tonne.

Tonne lose befüllen

Der Verpackungsmüll solle lose in die Tonne gefüllt werden. Hinein gehören Verpackungen aus Kunststoff, Verbundmaterial, Weißblech und Aluminium. Die Abfuhrtermine orientierten sich an den bisherigen Terminen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und ändern sich nicht. Wer keine Gelbe Tonne nutzen möchte, ist laut Stadt trotzdem zur Abfalltrennung verpflichtet. Die Leichtverpackungen können an den Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Hintergrund für die Einführung der Gelben Tonne: Der Stadtrat hat mehrheitlich die Umstellung zum 1. Januar 2021 beschlossen. Da die Säcke leicht aufreißen und auf die Straße geweht werden, verspricht sich die Stadt ein sauberes Bild in den Stadtteilen. Zudem werde durch die Tonne der Inhalt vor Tierfraß geschützt.

WBL bei Auftrag nicht berücksichtigt

Die städtische Müllabfuhr, die zum WBL gehört, hat seit 1992 die Leichtverpackungen im Auftrag der Dualen Systeme (Grüner Punkt) eingesammelt. Diesmal ging der Auftrag an das Wiesbadener Entsorgungsunternehmen Knettenbrech & Gurdulic, das in Mannheim eine Niederlassung hat und nun bis 2023 die Gelbe Tonne abholt. Die Sammlung von Altpapier, Glas, Rest- und Biomüll, Grünschnitt und Sperrabfall bleibt beim WBL.

