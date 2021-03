Die Gelben Säcke werden in der gesamten Stadt länger mitgenommen als eigentlich geplant. Das hat das zuständige Unternehmen Knettenbrech+Gurdulic auf Nachfrage mitgeteilt. Seit dem 1. Januar gibt es in Ludwigshafen für Leichtverpackungsabfall überall die Gelbe Tonne (ausgenommen Hemshof und Mitte). Knettenbrech hatte angekündigt, bis Ende Februar auch noch parallel Gelbe Säcke abzuholen. Diese Frist ist vor wenigen Tagen abgelaufen. „Wir haben die Frist auf Bitten der Politik vorerst um zwei Wochen verlängert“, heißt es von Knettenbrech nun. Das bedeutet: Bis Mitte März können die Ludwigshafener weiterhin parallel zu den Tonnen auch Gelbe Säcke an die Straße stellen, etwa wenn die Größe der Gelben Tonne nicht ausreicht. Sollte die Situation eine zusätzliche Verlängerung erfordern, werde das Unternehmen dies prüfen.

Auch transparente Säcke werden mitgenommen

Weil wegen der Corona-Pandemie die Ortsvorsteherbüros derzeit geschlossen sind und dort keine Gelben Säcke ausgegeben werden können, nehme Knettenbrech vorübergehend auch transparente Säcke mit, „die sich die Bürger anderweitig beschafft haben“. Außerdem gebe es für die Bewohner von Mitte und Hemshof weiterhin eine Gelbe-Sack-Ausgabe beim Wirtschaftsbetrieb (WBL) am Kaiserwörthdamm und bei Knettenbrech+Gurdulic in Mannheim. Zur Abholung muss ein Ausweisdokument mit Wohnanschrift mitgeführt werden.

Probleme mit Gelber Tonne

Mit der Gelben Tonne hatte es, vor allem direkt zu Jahresbeginn, einige Probleme gegeben.