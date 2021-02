Um Verwaltungsmitarbeiter und Bürger vor dem Coronavirus zu schützen, werden die Gelben Säcke für die Stadtteile Mitte und Nord weiterhin beim Wirtschaftsbetrieb (WBL) am Kaiserwörthdamm und nicht im Rathaus ausgegeben. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Die CDU hatte zuvor gefordert, die Gelben Säcke im Rathaus auszugeben. Eine Abholung am Kaiserwörthdamm (Mundenheim) sei älteren oder weniger mobilen Menschen nicht zumutbar.

Im Rathaus zu eng

Eine Stadtsprecherin teilt nun mit, man habe „durchaus abgewogen, ob die Gelben Säcke nicht auch an der Infotheke im Rathaus ausgegeben werden könnten“. Die Entscheidung für den Kaiserwörthdamm sei aus Sicherheitsgründen gefallen. „Hier gibt es eine Durchreiche an der Pforte und die Kunden stehen im Freien, während sie die Gelben Säcke entgegennehmen“, heißt es. Im Eingangsbereich des Rathauses sei es dagegen bei großem Andrang zu eng und in Sachen Corona-Ansteckung zu gefährlich.

Firma Knettenbrech zuständig

Eigentlich ist für die Bereitstellung und Ausgabe der Gelben Säcke seit diesem Jahr die Firma Knettenbrech+Gurdulic verantwortlich, die auch die Gelben Tonnen abholt. Der WBL hilft nur vorübergehend aus. WBL-Leiter Peter Nebel habe Knettenbrech nun gebeten, kurzfristig in der Innenstadt, am besten im Rathaus-Center, eine Ausgabestelle für die Gelben Säcke einzurichten.