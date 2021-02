„Ihre Aufgabe, die Ludwigshafener Haushalte (außer in Mitte und Nord) rechtzeitig mit Gelben Tonnen auszustatten, hat Knettenbrech + Gurdulic gründlich versemmelt“, übt die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten scharfe Kritik an dem Unternehmen, das seit Jahresbeginn für die Entsorgung des Leichtverpackungsabfalls in Ludwigshafen zuständig ist. Auch die Kommunikation des Unternehmens mit den Betroffenen sei „eine Katastrophe“. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) versuche nun, „nach Kräften den Karren aus dem Dreck zu ziehen“, heißt es vom Grünen Forum. „Wie das ganze finanziert wird und wer am Ende die Zeche zahlen wird, ist, zumindest uns, noch nicht bekannt.“ Was die Ausgabe der Gelben Säcke für die Stadtteile Nord und Mitte betrifft, schlägt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Jens Brückner, vor: Knettenbrech sollte die Gelben Säcke in die Briefkästen der betroffenen Haushalte einwerfen. Brückner: „Dann würde das Unternehmen auch seiner Verantwortung gerecht werden und sie nicht auf die Verwaltung abschieben.“