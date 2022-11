Landrat Clemens Körner rechnet damit, dass Daten aus dem Computersystem der Kreisverwaltung nach dem Hackerangriff im Darknet auftauchen. Darunter könnten sensible Daten von Bürgern aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wer in Ludwigshafen in ein Taxi steigt, muss bald mehr für die Fahrt bezahlen. Warum das so ist und wie die Stadt den neuen Fahrpreis ermittelt hat, lesen Sie hier.

Schnell ein paar Liegestütze zwischen Mittagessen und Einkaufsbummel? Wer Lust hat, seinen Körper auf offener Straße zu ertüchtigen, kann dies in der Mannheimer Kunststraße tun. Ob das jemand tatsächlich macht, lesen Sie hier.

Die Nachrichten über bevorstehende Schließungen weiterer Kaufhof-Filialen klingen nicht gut: Übersteht die Filiale in der Speyerer Maximilianstraße den Schnitt, nachdem sie schon 2020 um den Fortbestand bangen musste? Erste Politiker schreiben schon höchstbesorgt an die Konzernzentrale. Mehr dazu hier.

Auge in Auge mit Zombies und Konsorten: Hunderte Besucher sind am Montagabend zur „Halloween-Horror-Hütte“ des TSV Eppstein in Frankenthal gepilgert. Dort konnte man 20 spektakuläre Gruselfiguren live erleben. Der Schöpfer der Kreaturen ist aber ein ganz Netter. Wie zu diesem Hobby gekommen ist, verrät er hier.