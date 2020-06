Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Süd ist am Mittwochnachmittag ein 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr an der Einmündung Saarlandstraße / Knollstraße. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Ludwigshafen übersah beim Abbiegen in die Saarstraße den Radler, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 16-Jährige hatte den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren.