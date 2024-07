Am Mittwoch um 11 Uhr ist der Fahrer eines braunen VW entgegen der Fahrtrichtung an der Anschlussstelle Heinigstraße (Mitte) auf die B44 aufgefahren, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Fahrer eines Krankenwagens bemerkte dies und warnte den nachfolgenden Verkehr mit Blaulicht.

Der VW-Fahrer bremste und kam vor dem Krankenwagen zum Stehen. Anschließend fuhr er rückwärts auf der B44 und an der Anschlussstelle B37 entgegen der Fahrtrichtung auf die Pylonbrücke. An der Baustelle der alten Hochstraße durchbrach er die Sperrung und entfernte sich durch den Baustellenbereich in Richtung Excelsior-Hotel.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise von Zeugen. Kontakt: Telefon 0621 9632122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.