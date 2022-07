Die Grünen im Rat wollen sich dafür einsetzen, dass in Ludwigshafen stärker gegen Gehwegparker vorgegangen wird. „Aus allen Stadtteilen erhalten wir Beschwerden wegen parkender Fahrzeuge, die Gehwege versperren. Gerade für Menschen mit Einschränkungen, die mit Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind, ist die Unsitte des Gehwegparkens nicht nur ein Hindernis, sondern eine echte Gefahr“, so Hans-Uwe Daumann von der grünen Stadtratsfraktion. Die Praxis, dass Gehwegparken zum Beispiel in Ludwigshafen bis zu einer Mindest-Restbreite toleriert wird, gelte nach einem aktuellen Fachbeitrag in der Neuen Zeitschrift für Verkehrsrecht als rechtswidrig. „Wir fordern daher: Schluss mit der Toleranz für Gehwegparker!“, teilt Daumann mit. Die Möglichkeit, auf dem Gehweg zu parken, könne bei ausreichendem Platz mit entsprechenden Markierungen und Beschilderung ermöglicht werden. Mit einem Antrag zum Gehwegparken sei die grüne Stadtratsfraktion fürs Erste gescheitert, weil die Stadtverwaltung den Antrag als nicht zulässig eingestuft habe. „Das Thema Gehwegparken will in Ludwigshafen offensichtlich niemand anpacken.“