Die Schwetzinger Straße stadteinwärts musste am Montagabend gegen 21.30 Uhr durch die Mannheimer Polizei gesperrt werden. Ein 30-Jähriger hatte laut Polizei aus einem Wohnhaus Gegenstände auf Fußweg und Fahrbahn geworfen. Durch ein Plastikregal wurde die Motorhaube eines geparkten Pkw beschädigt. Schaden: 1500 Euro. Eine Polizeibeamtin wurde von einer Kleiderstange am Fuß getroffen und verletzt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Über die Motivation des Mannes ist nichts bekannt.