Zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Elektroroller sowie eines Metallstuhls kam es laut Polizei am späten Montag gegen 23.30 Uhr am Mannheimer Hans-Reschke-Ufer. Eine Straßenbahn war zwischen der Haltestelle „Holbeinstraße“ und der Haltestelle „Fernmeldeturm“ in Richtung des Fernmeldeturms unterwegs, als sie mit den auf den Gleisen abgelegten Gegenständen kollidierte. Die hinzugerufene Feuerwehr entfernte die Gegenstände, verletzt wurde niemand. Die Strecke war rund eine Stunde gesperrt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.