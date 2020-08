Eltern, die auf Smartphones starren – in Straßenbahnen sitzend, an Supermarktkassen wartend, in Restaurants. Dieses Bild gehört irgendwie schon zum Alltag. Das ist traurig. Denn das muss nicht sein. Besonders nicht, wenn die Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern unterwegs sind, und der Nachwuchs Aufmerksamkeit verdient hätte. Das sieht der Ortsverein Ludwigshafen des Kinderschutzbunds ähnlich und macht mit seiner Aktion „Sprich mit mir!“ darauf aufmerksam. Statt mit erhobenem Zeigefinger versucht er es mit launigen Comics auf A3-Plakaten, die der Kinderschutzbund kostenlos allen Einrichtungen in der Stadt zur Verfügung stellt, in denen sich Eltern kleiner Kinder aufhalten, wie die Vorsitzende Marion Schneid mitteilt.