Für drei Stunden voll gesperrt werden musste die L 530 auf Mutterstadter Gebiet am Samstagmorgen nach einem Unfall. Um 5.55 Uhr war ein 43-jähriger Peugeotfahrer aus Limburgerhof laut Polizei kurz vor der Auffahrt zur B 9 gegen ein Verkehrsschild gefahren, nachdem er zuvor eine Verkehrsinsel übersehen hatte. Andere Teilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Mann wurde leicht verletzt, sein Auto stark beschädigt. Laut Polizei liefen größere Mengen an Betriebsstoffen aus, weshalb die Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis 9 Uhr dauerten. Deshalb war auch die Straßensperrung notwendig.