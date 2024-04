Rund 100 Jugendliche und Mitarbeiter der Jugendbildung haben an einem Aktionstag „Couragiert gegen Rassismus“ im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) teilgenommen. In acht Workshops setzten sie sich mit Diskriminierung, Rechtsextremismus und Rassismus auseinander. Die Teilnehmer – Schüler von Gesamtschulen, Realschulen plus, Berufsbildenden Schulen und Gymnasien aus Ludwigshafen sowie Multiplikatoren der Jugendbildung – konnten unter acht Workshops wählen. „Die Workshops sollen die Teilnehmenden motivieren, sich mit extremistischen und diskriminierenden Strukturen auseinanderzusetzen, eine kritische Haltung zu entwickeln und sich für eine weltoffene Gesellschaft stark zu machen“, sagte Max Berger, Referent für politische Jugendbildung am HPH, in seiner Begrüßung. In den Workshops ging es zum Beispiel um das Argumentieren gegen Diskriminierung, antirassistisches Handeln oder den Rechtsextremismus. Vermittelt wurde, wie man sich verbal gegen Ausgrenzung und Rassismus wehrt und couragiert handelt.

Das Heinrich-Pesch-Haus veranstaltet den Aktionstag jeweils in Kooperation mit dem Arbeitskreis gegen menschenverachtendes Verhalten des Rates für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen. Gefördert wird er vom Haus des Jugendrechts und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Der nächste Aktionstag ist für das Frühjahr 2025 geplant.